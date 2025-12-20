Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 05:18

В России подсчитали возможный курс доллара в 2026 году

Экономист Соболев: после снижения ставки ЦБ доллар будет стоить 85 рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Решение Центрального банка России снизить ключевую ставку не спровоцирует резкого ослабления рубля в ближайшее время, заявил агентству ПРАЙМ начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. По его прогнозам, курс доллара может составить 85 рублей. Основные угрозы для национальной валюты, по мнению эксперта, сместились на более поздний срок.

Соболев пояснил, что главные факторы давления на рубль, связанные с санкциями и возможным снижением нефтяных цен, перенеслись на первый квартал 2026 года. Именно поэтому текущее решение регулятора не изменит траекторию движения валюты. Он также отметил, что ЦБ продолжает указывать на проинфляционные риски, что может повлиять на дальнейшую скорость смягчения денежно-кредитной политики в начале следующего года.

После решения ЦБ снизить ключевую ставку до 16% ожидаем продолжения колебания рубля в среднесрочном ценовом диапазоне 75–85 за доллар. Ключевая ставка остается высокой, сохраняя привлекательность российской валюты, — отметил Соболев.

Несмотря на смягчение политики ЦБ, высокая ставка продолжает поддерживать рубль. Значительных движений на валютном рынке до конца года, по оценке эксперта, не ожидается, а основные риски отложены на будущий год.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина допустила, что майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты, передает ТАСС. Однако она подчеркнула, что дать точную количественную оценку этому влиянию практически невозможно из-за специфики отрасли.

доллар
рубль
ставка
ЦБ РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Меньше работать, больше зарабатывать: в РФ сократилось число трудоголиков
Юрист ответил, что грозит родителям за взрыв петарды ребенком в школе
Госдума объяснила процедуру взыскания части пенсии
Трамп озвучил, куда отправится перед новым раундом переговоров по Украине
Окно во сне — символ перемен: как понять свой сон правильно
В Польше демонтировали стол в Президентском дворце перед визитом Зеленского
Погода в Москве отстала по нормам на полтора месяца
«А четвертый — за спиной»: Захарова высмеяла Зеленского за «разного Путина»
В России подсчитали возможный курс доллара в 2026 году
«Стадо баранов»: на Западе озвучили, как Европа смотрела выступление Путина
Сон о балконе: важные послания из мира грез
Легенда возвращается: какие выпустят машины «Волга», при чем тут «китайцы»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 декабря
Эксперт спрогнозировал развязку в боях за Гуляйполе
В США предупредили, к чему придется готовиться Украине в 2026 году
Захарова иронично прокомментировала доступ к материалам по делу Эпштейна
Россиянам пообещали рост пособия по рождению ребенка в 2026 году
В доме Эпштейна нашли скандальный портрет Билла Клинтона
В планетарии озвучили, с чего начнется астрономическая зима в России
Раскрыты предварительные итоги переговоров Умерова и Уиткоффа
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Семья и жизнь

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.