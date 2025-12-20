В России подсчитали возможный курс доллара в 2026 году

В России подсчитали возможный курс доллара в 2026 году Экономист Соболев: после снижения ставки ЦБ доллар будет стоить 85 рублей

Решение Центрального банка России снизить ключевую ставку не спровоцирует резкого ослабления рубля в ближайшее время, заявил агентству ПРАЙМ начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. По его прогнозам, курс доллара может составить 85 рублей. Основные угрозы для национальной валюты, по мнению эксперта, сместились на более поздний срок.

Соболев пояснил, что главные факторы давления на рубль, связанные с санкциями и возможным снижением нефтяных цен, перенеслись на первый квартал 2026 года. Именно поэтому текущее решение регулятора не изменит траекторию движения валюты. Он также отметил, что ЦБ продолжает указывать на проинфляционные риски, что может повлиять на дальнейшую скорость смягчения денежно-кредитной политики в начале следующего года.

После решения ЦБ снизить ключевую ставку до 16% ожидаем продолжения колебания рубля в среднесрочном ценовом диапазоне 75–85 за доллар. Ключевая ставка остается высокой, сохраняя привлекательность российской валюты, — отметил Соболев.

Несмотря на смягчение политики ЦБ, высокая ставка продолжает поддерживать рубль. Значительных движений на валютном рынке до конца года, по оценке эксперта, не ожидается, а основные риски отложены на будущий год.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина допустила, что майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты, передает ТАСС. Однако она подчеркнула, что дать точную количественную оценку этому влиянию практически невозможно из-за специфики отрасли.