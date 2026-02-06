Что будет с ключевой ставкой в пятницу, 13-го: ждем решения ЦБ

Что будет с ключевой ставкой в пятницу, 13-го: ждем решения ЦБ

В пятницу, 13 февраля, Банк России проведет первое в этом году заседание совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки. В настоящее время она находится на отметке 16% годовых. О главных факторах, на которые будет опираться регулятор, принимая «ключевое» решение, и его возможных последствиях — в материале NEWS.ru.

Какой будет ключевая ставка в феврале

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, предстоящее заседание совета директоров Банка России станет «опорным». Это значит, что оно будет сопровождаться публикацией уточненного макропрогноза, включая ожидаемую траекторию средней ключевой ставки. То есть для рынка значение будет иметь не только само решение по ставке, но и сопровождающие его сигналы, а также обновленные прогнозные показатели.

«Мы полагаем, что 13 февраля Банк России может рассматривать варианты либо сохранения ставки — паузы, либо ее снижения на 50 базисных пунктов. Пока, на наш взгляд, вероятность паузы выше», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Перед наступлением недели тишины, которая предшествует заседанию совета директоров ЦБ, регулятор по традиции выпустил очередной номер бюллетеня «О чем говорят тренды». В этом выпуске Банк России провел детальный анализ ситуации с инфляцией, которая наблюдалась в декабре 2025 года и в начале января 2026 года.

Согласно докладу, повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% уже оказало свое влияние на цены, начиная с первого дня нового года, рассказал NEWS.ru председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

«Интересно, что перед этим повышением бизнес не стал резко поднимать цены, а, наоборот, предпочел сдерживать их, чтобы распродать оставшиеся запасы товаров», — отметил собеседник NEWS.ru. Это решение привело к тому, что инфляция в декабре оказалась на аномально низком уровне, составив всего 0,32%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако такая стратегия не могла не сказаться на январских показателях: в первые 26 дней месяца инфляция разогналась до 1,91%. Это значение оказалось почти вдвое выше темпов роста цен, наблюдавшихся в начале 2019 года (1%), когда НДС был повышен с 18% до 20%, заметил эксперт. По его мнению, сейчас в ЦБ опасаются усиления инфляционных ожиданий и всплеска спроса.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что Банк России на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку 16%. По его мнению, регулятор будет выбирать между этим сценарием и снижением на 50 базисных пунктов — до 15,5%, причем ни одно из этих решений не станет неожиданностью для финансового рынка.

Что это будет означать для рубля

В базовом сценарии (при неизменной геополитике) рубль после заседания ЦБ сохранит свою устойчивость вблизи текущих уровней, считает Васильев.

По его словам, он продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 75–80 за доллар, 10,7–11,5 за юань и 89–95 за евро. Аналитик отметил, что любые позитивные изменения в геополитической ситуации, вероятно, приведут к дальнейшему укреплению рубля. Этот эффект будет обусловлен улучшением условий внешней торговли и возобновлением притока иностранного капитала.

«В оптимистичном сценарии, при урегулировании украинского конфликта и снятии санкций, мы прогнозируем резкое укрепление рубля до уровня 60–70 за доллар. В моменте курс может достичь даже 50–60 рублей за доллар», — добавил он.

Как уровень ставки скажется на населении

Эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин ожидает «стабилизации» ставок по вкладам. По его мнению, банки уже учли в своих моделях текущий уровень ключевой ставки, поэтому в случае ее сохранения ЦБ финансовые организации могут лишь незначительно корректировать условия депозитов, не повышая их доходность.

Ипотека и потребительские кредиты останутся дорогими. Это связано с тем, что рыночные ставки по ним напрямую привязаны к ключевой ставке ЦБ, и их снижение будет следовать за ней со значительным лагом. Одновременно ужесточится подход к новым заемщикам: банки будут тщательнее проверять их долговую нагрузку. Эта мера является частью политики регулятора, направленной на предотвращение перегрева рынка, прежде всего потребительского кредитования.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«На фоне высокой инфляции и высокой ставки часть населения продолжит „игру в перетягивание каната“ — кто‑то фиксирует высокие ставки по вкладам, кто‑то спешит покупать до возможного роста цен. Задача ЦБ при этом — сместить баланс в пользу сбережений и охлаждения спроса», — резюмировал Елин.

Какой будет ключевая ставка в 2026 году

Жесткая денежно-кредитная политика сохранится в течение всего текущего года для стабилизации инфляции, полагает Диашов. На предстоящем заседании ставка, скорее всего, останется неизменной, а ее возможное снижение в 2026 году будет носить осторожный и постепенный характер, указал он.

Эксперт подчеркнул, что регулятор оказался перед сложным выбором между стимулированием экономического роста и борьбой с инфляцией. Судя по его сигналам, приоритет отдается сдерживанию инфляции, что означает сохранение высокой ставки на длительный срок.

Такая политика, по его оценке, естественным образом скажется на динамике ВВП. Ожидаемый рост в 1,1% будет сопровождаться дефицитом бюджета на уровне 2,2–2,5% от ВВП.

Читайте также:

В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году

Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам

Ключевую ставку снизили в пятый раз: что будет с ценами и ипотекой