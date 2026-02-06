В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году Депутат Аксаков: ключевую ставку ЦБ могут снизить уже в феврале

Банк России может начать цикл снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании в середине февраля, предположил в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, регулятор сделает первый шаг на 0,5 п. п., а с марта ускорится до 1 п. п. и более, опустив ставку до 9–10% к концу года.

Мой прогноз снижения ставки до 9–10% к концу 2026 года остается в силе. Причем очередное смягчение возможно уже на первом в этом году заседании в середине февраля — примерно на 0,5 процентного пункта. А уже с марта Банк России, думаю, сможет ускориться и взять более широкий шаг — от 1 п. п. и выше, — сказал Аксаков.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предположил, что Центральный банк России оставит ключевую ставку без изменений на заседании 13 февраля. По его словам, ЦБ необходимо будет оценить влияние новых факторов, способных оказать давление на потребительские цены в текущем году.

До этого президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что ЦБ может понижать ключевую ставку «маленькими шажками» — на 50 базисных пунктов на каждом заседании до апреля. По его словам, на встрече президента с правительством обсуждалась ставка в размере 12–13%.