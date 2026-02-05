В России сделали прогноз по ключевой ставке на 13 февраля Доцент Щербаченко: Центробанк может оставить ключевую ставку без изменений

Центральный банк России, вероятнее всего, оставит ключевую ставку без изменений на заседании 13 февраля, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, ЦБ необходимо будет оценить влияние новых факторов, способных оказать давление на потребительские цены в текущем году.

Ключевая ставка ЦБ РФ остается на достаточно высоком уровне. Банк России в течение 2026 года будет постепенно снижать ее, если инфляция пойдет вниз. Согласно скорректированному сценарию регулятора на три года, ключевая ставка составит 13–15% в 2026 году. В 2027–2028 годы показатель может опуститься до 7,5–8%. Первый вариант — ЦБ РФ, исходя из текущих данных по инфляции, на заседании в феврале оставит ставку без изменений. Плюс необходимо учитывать, что регулятор может решить оценить влияние повышения НДС до 22%. Это, вероятно, добавит около одного процентного пункта к инфляции, — пояснил Щербаченко.

Также, по его словам, к факторам, способным оказать давление на потребительские цены, относится индексация тарифов на услуги ЖКХ. Он не исключил, что с вероятностью в 20–30% Центробанк может незначительно, а именно на 0,5 процентных пункта, снизить ставку до 15,5% на очередном заседании.

Ранее президент РФ Владимир Путин на первом совещании по экономическим вопросам заявил, что к декабрю инфляция должна снизиться до 5%. Глава государства отметил, что подобная тенденция наблюдалась и ранее.