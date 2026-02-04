В РСПП рассказали, как будут снижать ключевую ставку Шохин спрогнозировал, что ставку до апреля будут снижать на 50 базисных пунктов

Центробанк России может понижать ключевую ставку «маленькими шажками» на 50 базисных пунктов на каждом заседании до апреля, заявил ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, на встрече президента с правительством обсуждалась ставка в размере 12-13%.

Но это надо по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически. Это было бы правильно. <…> Поэтому сейчас, до апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться, — констатировал Шохин.

По его словам, принятие решений по ставкам зависит от нескольких факторов. Глава РСПП подчеркнул, что крепкий курс может способствовать снижению инфляции, но не влиять на ключевую ставку.

Ранее департамент исследований и прогнозирования Центробанка России сообщил, что дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация нуждаются в жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и осмотрительности при принятии решений по ключевой ставке. В частности, в бюллетене «О чем говорят тренды» сказано, что реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе может сохранить высокие инфляционные ожидания граждан РФ и бизнеса.