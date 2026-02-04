В ЦБ раскрыли, что нужно для снижения инфляции до 4%

Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация нуждаются в жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и осмотрительности при принятии решений по ключевой ставке, передает департамент исследований и прогнозирования Центробанка России. В частности, в бюллетене «О чем говорят тренды» сказано, что реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе может сохранить высокие инфляционные ожидания граждан РФ и бизнеса.

Это требует дополнительной осмотрительности при принятии решения по ДКП, чтобы исключить новый раунд устойчивого ускорения роста цен и возникновение потребности в повышении ключевой ставки, — сказано в бюллетене.

Ранее президент РФ Владимир Путин на первом совещании по экономическим вопросам заявил, что к декабрю инфляция должна снизиться до 5%. Глава государства отметил, что подобная тенденция наблюдалась и ранее.

Также Путин заявил, что в России необходимо восстановить темпы роста национальной экономики. По его словам, соответствующие меры включены в план структурных изменений, рассчитанный до 2030 года.