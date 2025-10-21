Экс-зампред ЦБ предупредил о рисках вливания дешевых денег в экономику

Следует опасаться постоянного дотирования экономики посредством дешевых кредитов, заявил в интервью NEWS.ru бывший первый зампред ЦБ профессор РАНХиГС Александр Хандруев. По его словам, они возможны лишь при государственной поддержке, которая финансируется из налогов. При этом массовое вливание дешевых денег приводит к инфляции, подчеркнул эксперт.

За счет чего могут быть дешевые кредиты? Только если государство спонсирует. А откуда государство берет деньги? Налоги. В общем, нельзя развивать экономику, постоянно ее дотируя. <.> Нельзя бесконечно выкидывать на рынок дешевые деньги, это рано или поздно аукнется одним — ростом цен, — сказал эксперт Хандруев.

По его словам, доля обслуживания кредита в балансе предприятия невелика, хотя есть предприятия, которые сильно зависимы от кредитов. Но это еще не вся экономика России, пояснил Хандруев. Он добавил, что не деньги создают богатство, а труд и технологии.

Ранее экономист Денис Ракша предположил, что на заседании 24 октября Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 17%. По его мнению, формальных поводов для смягчения монетарной политики на сегодняшний день нет, хотя имеется «острое желание правительства и Минфина». После периода сезонного снижения цен вновь наблюдается рост инфляции, а инфляционные ожидания населения и бизнеса усиливаются, пояснил эксперт.