20 октября 2025 в 14:06

Эксперт объяснил, почему Центробанк не станет снижать ставку в октябре

Экономист Ракша: поводов для снижения ключевой ставки в октябре у ЦБ нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На заседании 24 октября Центробанк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 17%, рассказал NEWS.ru экономист Денис Ракша. По его мнению, формальных поводов для смягчения монетарной политики на сегодняшний день нет. После периода сезонного снижения цен вновь наблюдается рост инфляции, а инфляционные ожидания населения и бизнеса усиливаются, пояснил он.

После сезонной дефляции возобновился рост инфляции и инфляционных ожиданий. Так что никаких формальных поводов для снижения ставки нет. Есть только острое желание правительства и Минфина. <…> А у ЦБ есть еще декабрьское заседание — вот вокруг него и развернется настоящая интрига, — сказал Ракша.

По мнению эксперта, решение на октябрьском заседании совета директоров ЦБ выглядит лишь «разминкой» перед принятием более серьезных решений в конце года.

Ранее финансист Илья Васильков заявил, что в условиях ожидания сохранения ключевой ставки ЦБ финансовые учреждения начали предлагать наиболее привлекательные условия по краткосрочным депозитам. Эта тенденция, по его словам, стала доминирующей на рынке депозитов в настоящий момент.

