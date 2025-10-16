Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:05

Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам

Финансист Васильков: самые высокие ставки по вкладам дают на короткие сроки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ банки начали делать самые выгодные предложения по краткосрочным вкладам, заявил NEWS.ru руководитель продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков. Эта тенденция стала главной на рынке депозитов прямо сейчас. По словам эксперта, чем короче срок вклада, тем выше ставка по депозиту.

Текущая тенденция такова: чем короче срок вклада, тем выше ставка. Банки активно привлекают краткосрочные депозиты от одного до трех месяцев, — сказал Васильков.

По его словам, это происходит, потому что кредитным организациям необходимо привлекать ликвидность, и они конкурируют за средства вкладчиков, улучшая условия. В такой ситуации для получения максимального дохода стоит рассматривать именно краткосрочные депозиты с возможностью переоформления, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что ряд российских банков объявили о повышении процентных ставок по рублевым вкладам. Так, в ВТБ с 16 октября максимальная ставка по долгосрочным вкладам сроком от шести месяцев до полутора лет достигнет 15%. Для клиентов категорий «Прайм» и «Привилегия», открывающих трехмесячные вклады, установлена ставка 16% годовых.

Яндекс Банк повысил ставку по закрытому рублевому вкладу без возможности пополнения на срок три месяца на 1,5 процентного пункта, доведя ее до 16%. Московский кредитный банк повысил ставки по закрытым рублевым вкладам на сроки 6 и 12 месяцев на 0,2 до 0,8 процентного пункта.

