16 октября 2025 в 08:44

Некоторые банки начали заманивать клиентов ставками до 16%

Банки в России решили повысить ставки по рублевым вкладам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд российских банков объявили о повышении процентных ставок по рублевым вкладам, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Marcs. Так, в ВТБ с 16 октября максимальная ставка по долгосрочным вкладам сроком от шести месяцев до полутора лет достигнет 15%. Для клиентов категорий «Прайм» и «Привилегия», открывающих трехмесячные вклады, установлена ставка 16% годовых.

Яндекс Банк повысил ставку по закрытому рублевому вкладу без возможности пополнения на срок три месяца на 1,5 процентного пункта, доведя ее до 16%. Одновременно была увеличена на процентный пункт ставка по накопительному счету в рублях с подпиской, которая теперь составляет 13%.

Московский кредитный банк в массовом сегменте, включая специальные предложения для пенсионеров, повысил ставки по закрытым рублевым вкладам на сроки 6 и 12 месяцев. Рост составил от 0,2 до 0,8 процентного пункта.

Ранее доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков в беседе с NEWS.ru сообщил, что банковские вклады в настоящее время приносят в среднем от 8% до 12% годового дохода. При этом, по его данным, стоимость золота за последние 12 месяцев увеличилась приблизительно на 25–30% в рублевом эквиваленте.

