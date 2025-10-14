Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 18:10

Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов

Экономист Щербаков: доходность золота в 2-3 раза превышает доходность вкладов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Банковские вклады сейчас приносят в среднем 8–12% годовых дохода, в то время как золото за последний год выросло примерно на 25–30% в рублях, заявил NEWS.ru доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков. По его словам, на горизонте нескольких лет этот актив может принести 40-50% годовых. Однако у золота есть большой минус — его цена нестабильна, отметил эксперт.

Банковские вклады сейчас приносят в среднем 8–12% годовых. Это стабильный, гарантированный доход, защищенный системой страхования. Золото за последний год выросло примерно на 25–30% в рублях, а на горизонте нескольких лет может дать и 40–50%. Однако его цена нестабильна: сегодня резкий рост, завтра — откат, — сказал Щербаков.

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе вклад чаще оказывается выгоднее и безопаснее. Но если смотреть на горизонте двух-пяти лет, то золото исторически обгоняет депозиты, особенно в периоды инфляции и ослабления рубля, отметил он.

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото обновили исторические максимумы. Они превысили отметку в $4150 (более 335 тыс. рублей).

Золото бьет исторические рекорды на бирже на протяжении нескольких месяцев. Например, 6 октября цена тройской унции была установлена на уровне $4,00005 тыс. Однако потом она опустилась до $3,9965 тыс. (331 тыс. рублей). При этом декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,22% и стал стоить $48,34 (чуть более 4 тыс. рублей) за тройскую унцию.

золото
вклады
инвестиции
активы
доходность
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балашиху могут подключить к системе МЦД-4
Родительские собрания хотят перевести на удаленку
Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы
Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября
США готовят крупное объявление о поставках оружия Украине
Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D
Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня
Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США
Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ
Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки
США выбыли из топ-10 рейтинга «сильных» паспортов мира
Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор
Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей
Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток
Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте
Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»
Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе
Расторгуев рассказал, какой должна быть помощь детям
В Краснодарском крае опровергли фейк о топливных доносах для чиновников
С россиян перестанут просить справки 2-НДФЛ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.