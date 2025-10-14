Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов

Банковские вклады сейчас приносят в среднем 8–12% годовых дохода, в то время как золото за последний год выросло примерно на 25–30% в рублях, заявил NEWS.ru доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков. По его словам, на горизонте нескольких лет этот актив может принести 40-50% годовых. Однако у золота есть большой минус — его цена нестабильна, отметил эксперт.

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе вклад чаще оказывается выгоднее и безопаснее. Но если смотреть на горизонте двух-пяти лет, то золото исторически обгоняет депозиты, особенно в периоды инфляции и ослабления рубля, отметил он.

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото обновили исторические максимумы. Они превысили отметку в $4150 (более 335 тыс. рублей).

Золото бьет исторические рекорды на бирже на протяжении нескольких месяцев. Например, 6 октября цена тройской унции была установлена на уровне $4,00005 тыс. Однако потом она опустилась до $3,9965 тыс. (331 тыс. рублей). При этом декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,22% и стал стоить $48,34 (чуть более 4 тыс. рублей) за тройскую унцию.