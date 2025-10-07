Биржевая цена на золото впервые превысила $4 тыс. за тройскую унцию

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex впервые превысила $4 тыс. (332 тыс. рублей) за тройскую унцию, следует из данных торгов. В частности, там зафиксировали показатель $4000,05.

Затем цена драгметалла упала до $3996,5 (331 тыс. рублей) за унцию. При этом декабрьский фьючерс на серебро стал дешевле на 0,22% и стоит $48,34 (чуть выше 4 тыс. рублей) за тройскую унцию.

Ранее цена на золото на бирже Comex превысила $3950 (более 323 тыс. рублей) за тройскую унцию. В частности, в 09:04 мск показатель достиг $3953,25. Декабрьский фьючерс на серебро тогда увеличился в цене на 0,68%, до $48,263 (около 3,9 тыс. рублей) за унцию.

До этого научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол заявил, что мировые цены на золото продолжат бить рекорды на фоне шатдауна в США. Он считает, что цена за тройскую унцию может превысить $4000 (более 325 тыс. рублей). Сигналом к падению может быть окончание кризиса в США и укрепление доллара как международной резервной валюты.