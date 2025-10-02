Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:04

В России предсказали мощное подорожание золота на фоне кризиса в США

Черновол: золото рекордно подорожает из-за кризиса в США

Мировые цены на золото продолжат бить рекорды на фоне шатдауна в США, заявил РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. По словам эксперта, цена за тройскую унцию может превысить $4 тыс. (более 325 тыс. рублей).

Золото в этих условиях — это защитный актив, «тихая гавань» для инвесторов, так что если шатдаун (блокировка правительства США из-за отказа конгресса согласовать бюджет — NEWS.ru) затянется, то возможен рост цены на золото и свыше $4 тыс. долларов за унцию, — пояснил Черновол.

За любым ростом цен на активы следует коррекция стоимости, в том числе и золота. Сигналом к падению может быть окончание кризиса в США, укрепления доллара как международной резервной валюты и разрешение сложностей на международном уровне, добавил эксперт.

Отмечается, что шатдауна официально наступил в США 1 октября в 00:01 по времени Восточного побережья (07:01 по Москве). Федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

