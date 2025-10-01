Шатдаун правительства США: что значит, насколько серьезно, Америке конец?

Деньги на работу правительства США кончились в ночь на 1 октября. Как до такого дошло, насколько все серьезно, повлияет ли это на планы Дональда Трампа?

Когда начался шатдаун правительства США, что это такое, причины

1 октября в 00:01 по времени Восточного побережья (07:01 по Москве) в США официально наступил шатдаун: федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

Представители Республиканской и Демократической партии в Конгрессе и Сенате США обменялись обвинениями.

«Это официально: демократы проголосовали за остановку работы правительства США. Результаты: матери и младенцы не получат детского питания. Ветераны войн лишатся медицинской страховки и „горячей линии“ по предотвращению суицидов. FEMA (Агентство по чрезвычайным ситуациям) не сможет нормально работать во время сезона ураганов. Солдаты и сотрудники транспортной безопасности не получат зарплаты. Единственный вопрос остается: как долго [лидер демократов в сенате] Чак Шумер собирается продолжать причинять боль стране по своим эгоистичным мотивам?» — заявил в соцсети X спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Президент США Дональд Трамп до последнего настаивал, что шатдаун можно предотвратить. 1 октября на сайте Белого дома появился таймер, отмечающий время шатдауна правительства «по вине республиканцев». Вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил политических оппонентов в том, что они «держат правительство США в заложниках».

Демократы возложили всю ответственность на партию Трампа: «Не перепутайте, это ИХ шатдаун», — заявила сенатор Пэтти Мюррей.

Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Причиной, по которой республиканцы и демократы не смогли договориться о федеральном бюджете, стало сохранение субсидий в рамках закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act), которые истекают в конце 2025 года. Демократы настаивают на сохранении субсидий, льготных медстраховок и финансирования Центров по контролю заболеваний (Centers for Disease Control, CDC) и Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health, NIH).

Шумер заявил, что из-за отмены субсидий расходы американских семей на здравоохранение вырастут в среднем на $400 в месяц.

«Дональд Трамп и республиканцы долгие месяцы делают жизнь американцев труднее и дороже. Теперь они добились шатдауна правительства, потому что они не хотят защищать здоровье американского народа!» — объявили лидеры демократов в конгрессе Хаким Джеффрис и Чак Шумер.

«Вот и хана вашей Америке», «А куда вообще смотрит Трамп?» — комментируют ситуацию россияне.

Насколько все серьезно, как часто бывают шатдауны правительства США

Шатдаун правительства США стал первым за шесть лет. В прошлый раз шатдаун наступил на первом сроке Трампа в декабре 2018 года и продолжался 35 дней. При Джо Байдене ситуация приближалась к шатдауну каждый год, однако приостановки работы правительства удавалось избежать: принимались временные бюджеты на месяц-два, пока партии вели переговоры. В 2025 году временный бюджет принять не удалось из-за жесткой позиции демократов по доступному здравоохранению.

Всего в современной истории США шатдауны происходили 21 раз. В этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), продолжают работать без зарплаты. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заверил, что шатдаун-2025 не продлится долго и уже 2 октября бюджет может быть согласован.

Американист Константин Блохин заверил NEWS.ru, что шатдаун в США не продлится долго и никаких катастроф для Америки не произойдет.

«В самый продолжительный шатдаун все элиты были настроены против Трампа. Они этим шатдауном демонстрировали свое пренебрежение. Сегодня конгресс полностью под контролем республиканцев. Поэтому я думаю, что так долго это не продержится и ничего катастрофического не будет. Они договорятся», — пояснил Блохин, отметив, что шатдауны уже стали устоявшейся практикой американской политической системы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем сейчас занят Трамп, как будет восстанавливать работу правительства США

Между тем Трамп в преддверии шатдауна вел активную политическую работу: он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, представил новый план по урегулированию в секторе Газа и принял участие во внеплановом совещании генералов и адмиралов ВС США на базе морской пехоты в Куантико вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом. Там он объявил командующим, что, если они не хотят его поддерживать, они «могут выйти за дверь и оставить здесь свои звания, посты и должности».

1 октября на фоне шатдауна Трамп собирается подписать некие новые указы. Пресс-служба Белого дома объявила, что это произойдет в Овальном кабинете в 16:30 (23:30 по московскому времени). О каких указах идет речь, не сообщается.

Читайте также:

Украина не переживет зиму? Прогноз погоды, когда будут экстремальные морозы

Крупнейшую ТЭЦ-5 в Харькове сровняли с землей: удары по Украине 1 октября

Доллар продолжает падать: курсы валют 1 октября, что с евро и юанем