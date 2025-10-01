Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:46

Доллар продолжает падать: курсы валют 1 октября, что с евро и юанем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Доллар снова потерял к рублю в рамках текущего курса Центробанка. Что об этом известно, какие прогнозы по рублю озвучивают эксперты, каковы курсы валют сегодня, 1 октября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 1 октября

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 1 октября, на уровне 82,6084 рубля. Ранее регулятор держал валюту на отметке 82,8676 рубля. Таким образом, доллар продолжает падать, потеряв еще 25,92 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 81,0814 рубля, теряя 1,8141 (2,19%), на 12:21 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в среду, 1 октября

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 96,8644 рубля против прежней отметки в 97,141 рубля. Так, валюта подешевела на 27,66 копейки. На Forex евро уходит за 95,637 рубля, демонстрируя падение в размере 1,624 (1,67%), на 12:26 мск.

Юань в свою очередь оценивается регулятором в 11,5548 рубля. Во вторник, 30 сентября, «китаец» был на уровне 11,5978 рубля. Юань подешевел на 4,3 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 11,3937 рубля, теряя 0,1468 (1,27%), на 12:27 мск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с рублем, прогнозы экспертов

На фоне прогнозов более медленного снижения ключевой ставки ЦБ инвесторы пересматривают оценки по рублю в сторону его большей твердости, заявил руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Однако мы считаем, что девальвация рубля все равно состоится, пусть и не такими высокими темпами, как в случае быстрого снижения ставки», — сообщил Антонов.

Высокая ключевая ставка поддерживает рубль, заявил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в эфире «Радио РБК». В противном случае, по его словам, доллар бы преодолел планку в 100 рублей в этому году.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк предполагает, что с большой долей вероятности в октябре продолжится умеренное ослабление рубля. По ее оценкам, на текущей неделе курс доллара к рублю может быть в интервале 82–86, юаня к рублю — 11,5–12,1.

Монетарная политика будет формировать траекторию дальнейшего движения рубля. На предстоящем 24 октября заседании Банк России может снизить ключевую ставку еще на 1%, если инфляция и кредитование в сентябре не ускорятся. Это также может поддержать ослабление курса рубля до конца года.

При этом не исключено, что в октябре ЦБ выдержит паузу в случае роста инфляции, ускорения динамики кредитования или ухудшения внешних условий, отметила Ващелюк.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, курс доллара в октябре может быть в коридоре 81–86 рублей, евро — 96–101 рубль, юаня — 11,5–11,9 рубля.

«Во второй половине месяца рубль снова может укрепиться до нижних границ наших прогнозных коридоров», — предупредила эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как предполагает аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин, в октябре пара USD/RUB будет меняться в диапазоне 82,5–86 рублей, курс евро ожидается в интервале 97,5–100,5 рубля, юаня — в коридоре 11,5–12 рублей.

