Рубль ждет сильное ослабление? Курсы валют 29 сентября: доллар, евро, юань

Эксперты оценили ближайшие перспективы российской валюты. Каковы прогнозы, действительно ли рубль ждет сильное ослабление, что с курсами валют сегодня, 29 сентября, сколько стоят доллар, евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 29 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 27–29 сентября, на уровне 83,6118 рубля. Ранее валюта удерживалась регулятором на отметке 83,6069 рубля. Таким образом, доллар прибавил 0,49 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар уходит за 82,86 рубля, демонстрируя падение в размере 0,5105 (0,61%), на 11:39 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в понедельник, 29 сентября

Текущий курс евро по ЦБ составляет 97,6823 рубля против прежнего — 98,1542 рубля. Таким образом, валюта подешевела на 47,19 копейки. На Forex евро продается за 97,165 рубля, теряя 0,387 (0,40%), на 11:50 мск.

Юань сегодня, 29 сентября, оценивается регулятором в 11,6751 рубля. Ранее китайская валюта находилась на уровне 11,7064 рубля, тем самым потеряв 3,13 копейки. На международном валютном рынке юань торгуется в районе 11,528 рубля, демонстрируя падение в размере 0,1594 (1,36%), на 11:53 мск.

Правда ли рубль ждет сильное ослабление, прогнозы

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич заявил, что в ближайшей перспективе рубль ждет ослабление под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Эксперт ожидает, что это произойдет после прохождения пика налоговых выплат, который приходится на сегодня, 29 сентября.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что давление на рубль сохранится из-за слабой экспортной выручки, геополитических рисков и потенциального оттока капиталов. Эксперт отмечает, что с высокой вероятностью валюта будет волатильной на новостях по нефти и валютным потокам.

«Сдерживать рубль от падения будет именно налоговый период. Но на среднесрочном горизонте, до конца года, мы видим тенденцию к постепенному ослаблению рубля до 88–93 за доллар, особенно если геополитические риски продолжат усиливаться», — отметил Чернов.

Финансовый эксперт кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что в октябре ожидается постепенное ослабление российской валюты. По его словам, давление на рубль оказывают импортеры — в преддверии очередного новогоднего сезона они начнут наращивать свою активность, что приведет к росту спроса на валюту.

«Кроме того, ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, что приводит к снижению доходности в рублевых инструментах и уменьшению привлекательности рубля как альтернативы иностранным валютам. Вряд ли курс рубля ослабеет больше 86–87 рублей за доллар. Но не стоит забывать, что осложнить ситуацию могут геополитические факторы, которые всегда оказывают давление на рубль», — пояснил он.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев считает, что в ближайшее время российская валюта будет постепенно ослабевать по отношению к доллару и евро.

«Рубль может понести умеренные потери. У этих значений валюты могут найти новый временный баланс. Позади останется налоговый период сентября, который позволяет рублю больше удерживаться от ослабления, нежели укрепляться. Это является признаком повышенного спроса на валюту. В целом картина для рубля меняется в худшую сторону: восстановление импорта и снижение ставок в российской экономике усиливают системное давление на нацвалюту, а новые санкционные угрозы могут сократить приток валютной выручки», — сказал он.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждем снег и гололедицу?

Удар под Москвой, убит 6-летний ребенок: как ВСУ атакуют Россию 29 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 сентября: где сбои в РФ