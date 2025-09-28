Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 сентября, что с долларом, евро и юанем

В октябре ожидается постепенное ослабление российской валюты, заявил финансовый эксперт кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 28 сентября?

Курс доллара, евро и юаня 28 сентября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 28 сентября, составляет 83,6118 рубля, курс евро — 97,6823 рубля, курс юаня — 11,6751 рубля.

По прогнозам аналитиков, в последние дни сентября и начале октября существенных колебаний курса рубля не ожидается. Среди основных рисков для рубля на ближайшую перспективу эксперты выделяют дальнейшее снижение цен на нефть, что сокращает валютную выручку экспортеров, а также риски, связанные со вторичными санкциями на российские нефтепродукты.

Что будет с российской валютой на следующей неделе

По словам Владимира Григорьева, сейчас давление на рубль оказывают импортеры — в преддверии очередного новогоднего сезона они начнут наращивать свою активность, что приведет к росту спроса на валюту.

«Кроме того, ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, что приводит к снижению доходности в рублевых инструментах и уменьшению привлекательности рубля как альтернативы иностранным валютам. Вряд ли курс рубля ослабеет больше 86–87 рулей за доллар. Но не стоит забывать, что осложнить ситуацию могут геополитические факторы, которые всегда оказывают давление на рубль», — пояснил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев считает, что в ближайшее время российская валюта будет постепенно ослабевать по отношению к доллару и евро.

«На будущей неделе рубль может понести умеренные потери. У этих значений валюты могут найти новый временный баланс. Позади останется налоговый период сентября, который позволяет рублю больше удерживаться от ослабления, нежели укрепляться. Это является признаком повышенного спроса на валюту. В целом картина для рубля меняется в худшую сторону: восстановление импорта и снижение ставок в российской экономике усиливают системное давление на нацвалюту, а новые санкционные угрозы могут сократить приток валютной выручки», — сказал он.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников также отметил, что снижение ключевой ставки может негативно сказываться на российской валюте.

«В ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно. Главный фактор этого — неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар. Еще может ускорить падение рубля резкое снижение ключевой ставки, и тогда доллар может взлететь до отметки 87–89 рублей», — подчеркнул специалист.

