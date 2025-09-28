Магнитные бури сегодня, 28 сентября: что завтра, скачки давления, апатия

Сегодня, 28 сентября, ожидаются небольшие геомагнитные возмущения магнитного поля, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, какие советы дают врачи?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 сентября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 28 сентября, составляет 26%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 39%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было» — отметили ученые.

Эксперты ИКИ РАН отметили, что с 27 сентября на Солнце было зафиксировано несколько мощных вспышек.

«Пока всплеск активности рассматривается как локальный, то есть как краткосрочная реакция на разовые выбросы энергии. В то же время характер наблюдающихся процессов, в том числе синхронизация между активными центрами на краю и в центре диска, не вполне укладывается в этот сценарий. Можно разглядеть и признаки глобального системного роста. Как всегда в таких случаях, надо будет наблюдать за динамикой в ближайшие двое суток. Учитывая, что ростом активности частично задеты и центральные области Солнца, в прогнозах были повышены риски для Земли, но пока это повышение носит абстрактный характер. Конкретных событий, в том числе крупных выбросов плазмы в сторону планеты, пока зарегистрировано не было», — пояснили они.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 29 сентября, геомагнитных возмущений не ожидается.

Что запрещено делать в период магнитной бури, советы врачей

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее мнению, во время геоударов также не стоит употреблять жирную, соленую и жареную пищу.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила медик.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также, по его словам, необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал специалист.

