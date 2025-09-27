Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 15:22

Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве возможны заморозки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 29 и 30 сентября, ждать ли свирепых ураганов и холода до −3 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Михаила Леуса, в понедельник, 29 сентября, в Москве будет стоять прохладная погода.

«Новая неделя начнется с влияния антициклона с запада. Он уменьшит количество и плотность облаков и прекратит дожди, но по-прежнему будет холодно. В понедельник — от +8 до +10 градусов, во вторник — от +10 до +12 градусов, в среду — от +11 до +13 градусов. В столице до конца нынешней недели понижения температуры ниже нулевой отметки не ожидается, а вот в первой половине следующей недели оно весьма возможно, особенно ночами во вторник и среду. Добавим, что в нынешнем году заморозки придут в Москву раньше средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 11 октября», — пояснил синоптик.

По данным метеорологических сервисов, 29 сентября будет облачным днем, но без осадков. Температура воздуха в течение дня составит от +4 градусов ночью до +10 градусов днем. Ветер будет восточно-северо-восточным умеренным, со скоростью 2–3 м/с, местами до 5 м/с. Атмосферное давление будет достаточно высоким — около 763 мм ртутного столба — и продолжит медленно расти. К вечеру небо немного прояснится, а температура опустится до +6 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вторник, 30 сентября, порадует москвичей более солнечной погодой. Ожидается ясный или малооблачный день, осадки маловероятны. Однако именно в этот день прогнозируется наибольшее похолодание. Днем воздух прогреется до +10–12 градусов, тогда как ночью 30 сентября столбик термометра может опуститься до −1 градуса. Ветер сохранится восточного направления умеренный. Атмосферное давление останется высоким — около 763 мм ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в начале следующей недели свирепых ураганов и холода до −3 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге днем 29 сентября будет стоять теплая, но пасмурная погода. Ночью и утром столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов, при этом ощущаться температура будет холоднее — около 0 градусов в ночные часы. Днем воздух прогреется до +11 градусов, однако из-за облачности с прояснениями будет ощущаться как +8 градусов. Атмосферное давление будет стабильно высоким — около 779 мм ртутного столба. Ветер ожидается юго-восточный слабый, со скоростью 1–3 метра в секунду. К вечеру небо прояснится, температура опустится до +7 градусов.

Вторник, 30 сентября, порадует петербуржцев более ясной погодой. Утром температура составит около +4 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов, а вечером снова остынет до +7 градусов. Осадков не ожидается, небо будет ясным или малооблачным. Атмосферное давление останется высоким — 778 мм ртутного столба днем.

