Магнитные бури сегодня, 27 сентября: что завтра, головная боль, риск смерти

Сегодня, 27 сентября, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, для кого опасны геомагнитные удары?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 сентября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 27 сентября, составляет 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 68%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, небольшие геомагнитные возмущения возможны ближе к концу дня.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 28 сентября, геомагнитных возмущений не ожидается.

Для кого магнитные бури могут быть опасными, что говорят врачи

Семейный врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков заявил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

Читайте также:

Штормовой ветер и холод до -10? Погода в Москве в начале октября: что ждать

Ливни с градом и холодрыга до −2? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Погода в Москве в субботу, 27 сентября: ждать ли сильный холод и заморозки