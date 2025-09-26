Ливни с градом и холодрыга до −2? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве будет фиксироваться повышенное давление, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 27 и 28 сентября, ждать ли ливней с градом и холодрыги до −2 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Михаила Леуса, в Москву придут облака и дожди, связанные с холодным атмосферным фронтом циклона.

«В выходные погода станет менее комфортной — в регион придут облака и дожди, связанные с холодным атмосферным фронтом циклона, перемещающегося по Предуралью. В такой ситуации в субботу будет +10–12 градусов, в воскресенье — около +10 градусов. Новая неделя начнется с влияния антициклона с запада. Он уменьшит количество и плотность облаков и прекратит дожди, но по-прежнему будет холодно: в понедельник — от +8 до +10 градусов, во вторник — от +10 до +12 градусов. Отметим, что предстоящие дни пройдут на повышенном фоне атмосферного давления, которое достигнет максимума на смене месяцев, 30 сентября — 1 октября, барометры покажут 763 мм ртутного столба, что на 15–17 единиц выше нормы», — сообщил он.

По данным метеорологических сервисов, резкая смена погоды связана с приходом в столичный регион глубокого атлантического циклона. Он принесет с собой влажные и холодные воздушные массы, что приведет к значительному похолоданию после аномально теплого начала недели, когда 22 сентября температура достигала +26 градусов.

Ночью 28 сентября в российской столице ожидается всего +4–6 градусов, а в области — до +1 градуса. Такая температура является типичной для конца сентября, но контраст с предыдущими днями будет ощущаться особенно сильно.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Атмосферное давление в течение этих дней будет постепенно повышаться с 754–757 мм ртутного столба в субботу до 759–760 мм ртутного столба к вечеру воскресенья. Ветер будет умеренным северо-западного и северо-восточного направления, со скоростью 2–5 м/с. Из-за облачности, дождей и ветра ощущаемая температура будет на 2–4 градуса ниже фактической.

Таким образом, в Москве в выходные дни ливней с градом и холодрыги до −2 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге в субботу горожан ждет пасмурный день без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться — с +11 градусов утром до +14–15 градусов к полудню и днем. Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов. Ветер будет северо-западный и северный умеренный, со скоростью 2–4 м/с. Атмосферное давление составит около 771–773 мм ртутного столба, что близко к норме.

Воскресенье, 28 сентября, принесет с собой значительное прояснение. Утром небо в Северной столице будет малооблачным, а днем и вечером установится ясная погода. Однако температура продолжит понижаться. Днем воздух прогреется лишь до +12 градусов, а ночью ожидается заметное похолодание до +4–5 градусов. Ветер восточный 3–4 м/с. Атмосферное давление вырастет до 775–778 мм ртутного столба, что указывает на установление устойчивой антициклональной погоды.

