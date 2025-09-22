Грозовые дожди и тепло до +18? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Грозовые дожди и тепло до +18? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели столбики термометров в Москве не поднимутся выше +10 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 26 по 28 сентября, ждать ли грозовых дождей и тепла до +18 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, ближе к концу недели в Москве и Московской области может выпасть первый снег.

«Самая интересная ситуация ожидается в следующие выходные. Прогноз окажется на развилке, и не исключено развитие следующего неблагоприятного сценария погоды. Дело в том, что образовавшийся в Поволжье в середине недели на волне холодного атмосферного фронта частный циклон, вдохнув в себя арктический воздух, регенерирует (усилится), начнет набирать мощь и повернет вспять — станет смещаться к Мещере. Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе, а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега. Возможно, что локально часть осадков в смешанном агрегатном состоянии к воскресенью может добраться до севера Черноземья и даже зацепить юго-запад ЦФО. Станут ли москвичи свидетелями мозаичного и скоротечного падения „белых мух“ в выходные с безусловным мгновенным таянием их на земле — вопрос риторический, но гипотетически такая вероятность существует», — отметил он.

По данным метеорологических сервисов, в пятницу, 26 сентября, температура в течение дня составит от +5 градусов ранним утром до +14 градусов днем. Атмосферное давление будет постепенно снижаться с 755 до 750 мм ртутного столба. Ветер северо-западный умеренный, 4–6 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В субботу, 27 сентября, ожидается облачная, но преимущественно сухая погода с прояснениями во второй половине дня. Столбик термометра покажет от +5 градусов утром до +13 днем. Ветер сохранится северо-западный 4–6 м/с.

В воскресенье, 28 сентября, прогнозируется переменная облачность. Утро начнется с ясной погоды, которая к полудню сменится на облачную, а к вечеру вновь возможны прояснения. Ночью и вечером есть вероятность слабого дождя. Температурный режим будет колебаться от +4 градусов ночью до +14 градусов днем. Ветер северо-западный 3–5 м/с.

Таким образом, в Москве в конце недели грозовых дождей и тепла до +18 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

По информации метеоцентров, в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 сентября, ожидается пасмурная погода. Температура в течение дня составит от +6 градусов ранним утром до +12 градусов днем. Атмосферное давление будет постепенно снижаться с 755 до 750 мм ртутного столба. Ветер северо-западный умеренный, 4–6 м/с.

В субботу, 27 сентября, ожидается облачная, но преимущественно сухая погода с прояснениями во второй половине дня. Столбик термометра покажет от +5 градусов утром до +13 днем. Ветер сохранится северо-западный 4–6 м/с.

В воскресенье, 28 сентября, прогнозируется переменная облачность. Ночью и вечером есть вероятность слабого дождя. Температурный режим будет колебаться от +4 градусов ночью до +14 градусов днем. Ветер северо-западный 3–5 м/с.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

