Рубль обвалится? Курс сегодня, 22 сентября, что с долларом, евро и юанем

Решение Банка России снизить ставку на один, а не на два процентных пункта поддержало рубль, сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 22 сентября?

Курс доллара, евро и юаня 22 сентября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 22 сентября, составляет 83,5904 рубля, курс евро — 98,8845 рубля, курс юаня — 11,7060 рубля.

Эксперты ожидают, что в октябре–ноябре 2025 года рубль продолжит испытывать волатильность. Основными факторами давления на российскую валюту остаются санкционное давление, снижение доходов от экспорта нефти и активный спрос на валюту со стороны импортеров.

Что будет с российской валютой до конца осени

По словам Эльмиры Асяевой, сейчас на руку отечественной валюте сыграло изменение конъюнктуры сырьевых рынков, но в перспективе стоит ждать ослабления курса рубля.

«В последние недели мы наблюдаем некоторое восстановление экспортных поступлений за счет стабилизации цен на нефть и газ и выстраивания новых логистических цепочек. Однако в перспективе следующего месяца будут превалировать негативные для рубля факторы, которые носят долгосрочный характер. Среди них — сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность», — пояснила она.

Экономист также подчеркнула, что в октябре ожидается сохранение повышенной волатильности в диапазоне 90–105 рублей за доллар, а главными факторами станут динамика экспортных поступлений, эффективность валютного регулирования ЦБ РФ и внешнеполитическая конъюнктура.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что в перспективе стоит ждать укрепления доллара и евро по отношению к рублю.

«Мировые цены на нефть показывают слабую динамику, а макроэкономические показатели России ухудшаются (замедление роста ВВП до 1,1%, резкий рост бюджетного дефицита, техническая рецессия в черной металлургии и грузоперевозках и т. д.). Дополнительным фактором ослабления рубля стало также решение правительства РФ об отмене требования к экспортерам относительно обязательной продажи валюты. До конца этой осени будет вероятно ослабление рубля до 90–91 рубля за доллар и 106–107 рублей за евро, но поскольку валютной ликвидности у банков достаточно, а спрос на импорт в этом году ниже, чем в 2023–2024 годах, то мы не считаем, что доллар и евро взлетят выше этих уровней в этом году», — добавила она.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман добавил, что сейчас рубль продолжает восстанавливать позиции после краткосрочных минимумов прошлой недели, поэтому в ближайшее время российская валюта останется в стабильном коридоре 80–86 за доллар.

Также он призвал россиян не покупать иностранную валюту и хранить средства в рублях.

«Для частных инвесторов основная рекомендация заключается в сохранении рублевых позиций. В текущих условиях депозиты и облигации остаются привлекательными по доходности, а краткосрочные валютные операции несут повышенный риск. Оптимальным вариантом может быть умеренная диверсификация», — резюмировал Шнейдерман.

