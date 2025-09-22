«Интервидение-2025»
В России спрогнозировали возможный курс доллара в октябре

Финансист Асяева: в октябре курс доллара может достичь 105 рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Недавний рост рубля носит временный характер, предупредила в беседе с агентством ПРАЙМ доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева. По ее словам, позитивная динамика обусловлена решениями ЦБ и конъюнктурой на сырьевых рынках, однако в скором времени ее сменит ослабление, из-за чего курс доллара может достичь 105 рублей.

Асяева объяснила, что «остаточное» укрепление российской валюты после сентябрьского обвала поддержало решение ЦБ по ключевой ставке и стабилизация цен на нефть и газ. При этом уже в октябре на первый план выйдут долгосрочные негативные факторы.

Среди них эксперт выделила структурные дисбалансы в экономике, высокие инфляционные ожидания и геополитические риски. Дополнительное давление окажет и сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров. Важную роль сыграет и обсуждение параметров будущего бюджета. При этом Асяева отнесла возможности Банка России активно воздействовать на валютный рынок.

Ведь повышение ключевой ставки и валютные интервенции в течении последних двух лет создали условия для сдерживания курса валюты, — напомнила она.

Ранее в Центробанке сообщили, что в августе инфляция в России снизилась на 0,4%, а годовая замедлилась до 8,1%. В регуляторе уточнили, что ЦБ продолжает проводить кредитно-денежную политику, направленную на снижение показателя инфляции. Пока уровень инфляции в августе превышает целевой показатель.

