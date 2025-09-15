Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:52

Центробанк сообщил приятные новости об инфляции в России

Центробанк: в России замедлилась годовая инфляция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе инфляция в России снизилась на 0,4%, а годовая замедлилась до 8,1%, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ. В регуляторе уточнили, что ЦБ продолжает проводить кредитно-денежную политику, направленную на снижение показателя инфляции.

Месячный прирост цен с исключением сезонности в пересчете на год составил 4,1% (в июле — 8,4%). Замедление в августе в значительной степени было связано с разовыми и волатильными факторами. Показатели устойчивой инфляции оставались в диапазоне 4–6%, — уточнили в ЦБ.

В регуляторе подчеркнули, что пока уровень инфляции в августе превышает целевой показатель. Но в ЦБ намерены снизить годовой показатель до 4% в 2026 году и сохранить его на данном уровне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что усилия по снижению инфляции в стране дают результат. По его словам, на данный момент траектория снижения показателя ниже прогнозов правительства и Банка России.

Также совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базовых пунктов — до 17,00% годовых. ЦБ будет действовать «аккуратно», принимая в дальнейшем решения по ставке, добавила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Центробанк РФ
инфляция
показатели
замедления
