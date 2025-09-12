Центробанк РФ снизил ключевую ставку: что будет с экономикой, инфляция

Банк России снизил ключевую ставку 12 сентября. Что происходит с инфляцией, станут ли кредиты дешевле, что сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина?

Какое решение принял Банк России 12 сентября

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базовых пунктов — до 17,00% годовых. Таким образом, не оправдались ожидания экономистов, которые настаивали на необходимости смягчения кредитно-денежной политики.

Так, глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме заявил, что «для возвращения российской экономики к росту ставка должна быть максимум 12%».

Руководство Центробанка РФ с ним не согласно: «жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции», несмотря на замедление экономической активности.

«Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности даже несколько ускорился. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах», — утверждает ЦБ РФ.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В соцсетях уверены, что ключевую ставку снижают «слишком мало и слишком поздно». Экономист Никита Кричевский назвал снижение ставки всего на 1% «разочарованием месяца».

«Набиуллина проигнорировала все сигналы, выбрав осторожность там, где требовался решительный шаг. И как вишенка на торте — индекс МосБиржи рухнул ниже 2880 пунктов. Экономика тормозит, новые проекты не запускаются, население зажато. И это на фоне того, что американский рынок обновляет максимумы», — заявил он в своем Telegram-канале.

«ЦБ проигнорировал необходимость ускорения российской экономики и промышленности, необходимость выхода из затяжной инвестиционной паузы бизнеса и необходимость увеличения роста ВВП. Уже сейчас мы видим результат снижения [ключевой ставки] всего на 1% — обвал МосБиржи ниже 2880 пунктов. Рынок остался разочарован», — констатирует Telegram-канал «Бойлерная».

Что сказала Набиуллина, когда начнет расти экономика России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что совет директоров рассматривал вариант с сохранением ключевой ставки на уровне в 18%. В итоге было принято решение об умеренном снижении. ЦБ будет действовать «аккуратно», принимая в дальнейшем решения по ставке, подчеркнула Набиуллина.

По мнению главы Центробанка, последние данные по российской экономике говорят, что повышение ключевой ставки работает, инфляция снижается, и «требуется время для закрепления дезинфляционного тренда». По версии ЦБ РФ, на текущие темпы роста цен в июле — августе «значимо повлияли разовые факторы», а ситуация с ценами на топливном рынке стабилизируется.

«Показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%», — сообщил Центробанк 12 сентября.

«Экономика продолжит расти в этом и следующем годах, но более низкими темпами. Рост ускорится, когда выйдем из перегрева, спрос и предложение будут расти устойчивыми темпами», — объявила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Пока не надо брать никакие кредиты — ставки высокие, и у нас будет сберегательная модель поведения. Если раньше, чтобы купить все, что угодно — от морской свинки до машины, — брали кредит, то теперь открывают накопительный счет», — заявил NEWS.ru экономист Александр Разуваев.

Когда возможно новое снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Следующие заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке состоятся 24 октября и 19 декабря. Депутат Анатолий Аксаков заявил NEWS.ru, что к этому времени ставку снизят до 12%.

Если дефицит бюджета России окажется выше, чем в базовом сценарии ЦБ, ставку могут не снизить, отметила глава ЦБ. Тем не менее регулятор ожидает, что инфляция придет к целевому показателю в 4% в 2026 году.

«Нейтральная область ставки [составит] 7,5–8%. В прогнозе это произойдет к началу 2027 года», — объявила Набиуллина.

