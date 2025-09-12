Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 13:38

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых

Центральный банк России Центральный банк России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России на очередном заседании понизил ключевую ставку с 18% до 17%, сообщается на сайте регулятора. Предыдущее снижение с 20% до 18% состоялось 25 июля.

Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания, — сказано в сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что ЦБ может пойти на снижение ключевой ставки с 18 до 17%. Он отметил, что инфляция замедляется быстрее ожиданий, хотя ряд товаров, включая бензин, продолжает дорожать. По словам депутата, решение регулятора будет осторожным, чтобы не допустить инфляционного роста.

До этого финансист Александр Шнейдерман объяснил ослабление рубля изменением баланса в потоках валютной ликвидности. Он указал, что спрос со стороны импортеров растет, тогда как предложение валюты от экспортеров сокращается. По мнению эксперта, это и приводит к снижению позиций российской валюты.

