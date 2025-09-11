Финансист назвал причину ослабления рубля

Рубль слабеет из-за изменения баланса в потоках валютной ликвидности, заявил финансист Александр Шнейдерман. По его словам, которые передает RT, спрос импортеров становится шире на фоне сокращения предложения валюты со стороны компаний-экспортеров.

Ранее эксперт по международной политике Александр Гриф заявил, что в сентябре курс доллара составит 80–84 рубля за единицу. По его словам, снижение ключевой ставки и налоговые выплаты ослабят российскую валюту.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее заявил, что ослабление рубля не повлияет на уровень инфляции, однако расширит экспорт и позволит российским производителям эффективнее продавать свою продукцию. По его словам, инфляционные процессы в России уже показывают хорошую динамику, несмотря на то что являются разнонаправленными.