11 сентября 2025 в 16:37

Финансист назвал причину ослабления рубля

Финансист Шнейдерман: рубль слабеет из-за спроса на импорт

Рубль слабеет из-за изменения баланса в потоках валютной ликвидности, заявил финансист Александр Шнейдерман. По его словам, которые передает RT, спрос импортеров становится шире на фоне сокращения предложения валюты со стороны компаний-экспортеров.

Рубль сдает позиции вследствие изменения баланса в потоках валютной ликвидности: спрос импортеров становится шире на фоне сокращения предложения валюты со стороны компаний-экспортеров, — отметил Шнейдерман.

Ранее эксперт по международной политике Александр Гриф заявил, что в сентябре курс доллара составит 80–84 рубля за единицу. По его словам, снижение ключевой ставки и налоговые выплаты ослабят российскую валюту.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее заявил, что ослабление рубля не повлияет на уровень инфляции, однако расширит экспорт и позволит российским производителям эффективнее продавать свою продукцию. По его словам, инфляционные процессы в России уже показывают хорошую динамику, несмотря на то что являются разнонаправленными.

