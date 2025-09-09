Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 17:57

В Госдуме оценили последствия ослабления рубля для населения и бизнеса

Депутат Аксаков: ослабление рубля не повлияет на инфляцию, но расширит экспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослабление рубля не повлияет на уровень инфляции, однако расширит экспорт и позволит российским производителям эффективнее продавать свою продукцию, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инфляционные процессы в России уже показывают хорошую динамику, несмотря на то что являются разнонаправленными.

Ослабление рубля является более благоприятной новостью для производителей и экспортеров. В результате они могут, во-первых, более эффективно продавать продукцию, созданную в России, конкурируя с импортом, и, во-вторых, активнее выходить на экспорт своей продукции. Если говорить об инфляции, я не думаю, что такое небольшое ослабление рубля как-то повлияет на инфляционные процессы. Мы видим по всем показателям, что инфляция снижается. Правда, разнонаправленно: есть отдельные группы товаров, по которым цены растут, но в целом тренд позитивный, — сказал Аксаков.

Он уточнил, что за первое полугодие 2025 года экспорт российской продукции существенно сократился из-за укрепления курса рубля. По словам Аксакова, ослабление национальной валюты будет способствовать пополнению бюджета России, что важно в условиях дефицита около пяти триллионов рублей.

Инфляция снижается, и это является, на мой взгляд, в том числе сигналом для снижения ключевой ставки. Возможно, ослабление рубля связано и с ожиданием того, что Центральный банк снизит ключевую ставку. Бизнес, уже не дожидаясь решения ЦБ, прикладывает свою политику к ожидаемому всеми снижению курса рубля и ожидаемому снижению ключевой ставки, — добавил Аксаков.

Ранее заместитель директора по экономике и промышленности Делового экономического центра развития СНГ, эксперт по международной политике Александр Гриф заявил, что в сентябре курс доллара составит 80–84 рубля за единицу. По его словам, снижение ключевой ставки и налоговые выплаты ослабят российскую валюту.

