Валютные вклады обесценились, но есть нюанс: стоит ли отказаться от доллара

Хранить сбережения в долларах или евро в России становится невыгодно. Проценты по валютным вкладам в банках очень низкие — около 3% годовых, что не позволяет защитить капитал от инфляции. О том, что делать тем, у кого есть накопления в валюте, — в материале NEWS.ru.

Почему стоит отказаться от доллара

На то, что рублевые депозиты стали выгоднее валютных, обратила внимание доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

«Сейчас курс рубля остается стабильным под влиянием высокой ключевой ставки и низкой доли импорта. Крупные банки продолжают предлагать достаточно высокие ставки по краткосрочным и среднесрочным рублевым депозитам. Поэтому стоит рассмотреть вариант открытия рублевого депозита на хороших условиях», — пояснила эксперт.

По ее словам, доходность долларовых вкладов в российских банках сейчас крайне мала — ставки колеблются в диапазоне всего от 1,5% до 3% годовых. Такие условия не способны заинтересовать инвесторов, в отличие от более перспективных рублевых инструментов.

Какой валюте доверяют россияне

По данным исследования Аналитического центра НАФИ, рубль воспринимается как наиболее выгодная валюта для сбережений: в этом убеждены две трети россиян (66%). Наибольшую уверенность в этом проявляют респонденты 35–44 лет (75%), а также граждане с доходом выше среднего (67%).

Динамика опросов показывает устойчивый рост доверия к национальной валюте: если в 2023 году о предпочтении рубля заявляли 62% респондентов, то к 2025-му их доля увеличилась до 66%. Одновременно сократилась доля тех, кто считает более выгодным хранение сбережений в долларах, — с 18% до 13% за тот же период.

В какой валюте хранить сбережения

Эксперты подтверждают: доходность валютных вкладов не перекрывает даже долларовую инфляцию.

Как напомнил NEWS.ru аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов, к концу 2025 года рубль значительно укрепился, достигнув уровня около 77 рублей за доллар. На этом фоне рублевые инструменты, в частности вклады под 16–20% годовых, действительно выглядят привлекательно. «Однако сейчас мы находимся на переломном этапе: доходность по депозитам уже снижается и, согласно базовому сценарию ЦБ, будет падать в течение всего 2026 года вслед за ключевой ставкой», — считает эксперт.

При этом, по его мнению, стратегия полного избавления от долларовых сбережений оправданна лишь в случае сохранения стабильного курса рубля в 2026 году. Если же нацвалюта ослабнет до 100 рублей за доллар, девальвация составит порядка 25%, что полностью нивелирует доход от рублевого вклада.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уверен, что вклады в рублях — самое оптимальное решение для сбережений. А вот от иностранной валюты, в первую очередь недружественных стран, он советует избавляться.

«Если у вас уже есть валютные накопления, то лучше от них избавиться, конвертировать средства в рубли и разместить на банковском вкладе. Сейчас на рынке очень много выгодных предложений», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт привел наглядный расчет: те, кто конвертировал рубли в доллары США в середине декабря 2024 года и сейчас вернул их обратно в национальную валюту, потеряли на курсовой разнице около 25% средств. То есть каждые 100 тысяч рублей, размещенные тогда в долларах, сегодня превратились примерно в 75 тысяч.

В то же время, по словам экономиста, если бы эти же средства в декабре 2024 года были размещены на годовой рублевый вклад под 23% годовых (а в тот период можно было найти и более выгодные условия), вкладчик мог бы заработать 23 тысячи рублей.

Почему не стоит класть все яйца в одну корзину

Эксперт рекомендует размещать часть средств на рублевых депозитах, особенно тем, чьи доходы и расходы преимущественно номинированы в национальной валюте. При этом полностью отказываться от наличных долларов, по его словам, не стоит — они служат страховкой на случай непредвиденных обстоятельств и остаются универсальным платежным средством в большинстве стран мира.

В качестве эффективной альтернативы Ефанов также предлагает рассмотреть инвестиции в замещающие облигации, которые способны обеспечить как защиту от девальвации рубля, так и стабильный процентный доход.

Станут ли ограничивать обмен валюты

Действующие санкции против России запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, что привело к введению соответствующих ограничений для граждан. Граждане, открывшие валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняют право на однократное снятие наличной валюты. Сумма ограничена остатком на счете по состоянию на 00:00 мск указанной даты, но не может превышать 10 тыс. долларов США (или эквивалента в евро), независимо от валюты самого счета. Остальные средства со счета можно получить только в рублях.

Игорь Балынин прогнозирует, что новых ограничений на валютные операции вводиться не будет, так как для этого, по его мнению, нет никаких оснований.

