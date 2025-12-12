Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 18:11

Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро

Аналитик Васильев: валютные вклады подходят тем, кто часто путешествует

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев порекомендовал российским путешественникам иметь сбережения в долларах и евро. Это касается тех, что часто выезжает за пределы страны. В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что не видит значимых рисков новых ограничений на обмен долларов и другой валюты.

Мы считаем, что сбережения в долларах и евро разумно держать тем россиянам, которые путешествуют за границу с туристическими, бизнес или образовательными целями. Помимо этого, мы не видим значимых рисков новых ограничений на обмен долларов и другой валюты, — сказал Васильев.

При этом аналитик полагает, что для большинства россиян оптимальным выбором остаются вклады в рублях. По его оценке, при текущих двузначных ставках по вкладам и замедляющейся инфляции, которая к началу декабря составила 6,1%, депозиты сохраняют свою привлекательность.

По информации Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десятке крупнейших банков по итогам третьей декады ноября достигла 15,6% годовых. Это существенно превышает текущий уровень инфляции.

По словам Васильева, в случае позитивного изменения геополитической обстановки потенциал для дальнейшего укрепления рубля может увеличиться.

Ранее аналитик Дмитрий Голубовский назвал выгодную альтернативу банковским вкладам. По словам эксперта, на облигациях можно заработать до 30% годовых.

депозиты
доллары
евро
накопления
Екатерина Свинова
Е. Свинова
