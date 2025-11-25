День матери
25 ноября 2025 в 16:24

Аналитик назвал выгодную альтернативу банковским вкладам

Аналитик Голубовский: облигации могут оказаться выгоднее банковских вкладов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Облигации могут стать более выгодной инвестицией, чем банковские вклады, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам аналитик Дмитрий Голубовский. По его мнению, на облигациях можно заработать до 30% годовых.

С весны облигации очень хорошо подорожали. С тех пор у нас облигации с фиксированной доходностью лучше, чем банковские вклады. С осени выгоднее всего оказались облигации с плавающим купоном, — рассказал Голубовский.

Аналитик отметил, что в начале года вклады действительно могли быть выгодным вложением, так как ставки составляли до 23% годовых. По его словам, сейчас таких предложений не найти.

Ранее консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная рассказала, что инвестиции в сферы IT, машиностроения и сельского хозяйства могут стать наиболее выгодными. Она отметила, что стоит обратить внимание и на компании сырьевого сектора.

