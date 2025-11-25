Аналитик назвал выгодную альтернативу банковским вкладам

Облигации могут стать более выгодной инвестицией, чем банковские вклады, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам аналитик Дмитрий Голубовский. По его мнению, на облигациях можно заработать до 30% годовых.

С весны облигации очень хорошо подорожали. С тех пор у нас облигации с фиксированной доходностью лучше, чем банковские вклады. С осени выгоднее всего оказались облигации с плавающим купоном, — рассказал Голубовский.

Аналитик отметил, что в начале года вклады действительно могли быть выгодным вложением, так как ставки составляли до 23% годовых. По его словам, сейчас таких предложений не найти.

Ранее консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная рассказала, что инвестиции в сферы IT, машиностроения и сельского хозяйства могут стать наиболее выгодными. Она отметила, что стоит обратить внимание и на компании сырьевого сектора.