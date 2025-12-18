Новый год-2026
18 декабря 2025 в 11:54

Турист разбил стеклянную дверь в ресторане и истек кровью

На Пхукете турист из Австралии разбил дверь в ресторане и умер от кровопотери

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Австралийский турист погиб на тайском курорте Пхукет после того, как пробил стеклянную дверь ресторана, сообщает портал The Standard. Иностранец потерял много крови и скончался. Инцидент произошел 11 декабря в ресторане турецкой кухни «Каппадокия», расположенном в районе Карон.

Просмотренные полицией записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина обедал в одиночестве. Вскоре он начал вести себя странно, неоднократно кивая и качая головой, что заставило окружающих отойти от него.

Когда сотрудники ресторана попытались оказать помощь, турист внезапно встал, начал кричать и паниковать, после чего ударился головой в стеклянную дверь. Удар привел к ее разрушению, и мужчина упал на улицу. Прибывшие на место происшествия полиция и спасатели обнаружили у туриста глубокую рану правой ноги, несовместимую с жизнью. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы установить причины произошедшего. Следователи выясняют, употреблял ли турист алкоголь или наркотические вещества, а также наличие у него каких-либо психических расстройств. Власти предпринимают меры для установления связи с семьей погибшего.

Ранее российский турист скончался на Бали, предположительно, из-за отравления суррогатным алкоголем. Местный госпиталь проверял, не укусила ли его змея, но в теле не было обнаружено никаких следов яда.

Пхукет
туристы
смерти
рестораны
