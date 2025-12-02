Стало известно, какая инвестиция в 2025 году оказалась самой выгодной

В 2025 году наиболее выгодной инвестицией стали российские облигации федерального займа (ОФЗ), заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, на это повлияло укрепление рубля.

Если посмотреть последний год, более эффективной инвестиции, чем покупки ОФЗ, мне кажется, в мире не было. Доходность ОФЗ длинных снизилась, рубль укрепился, это была самая выгодная инвестиция за последние 12 месяцев, наверное, одна из самых выгодных, — сказал Орешкин.

Ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин заявил, что россияне в 2025 году получат рекордный доход от сбережений, превышающий 9,5 трлн рублей — в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя. По его словам, названная сумма сопоставима с объемом выданных физлицам кредитов и вдвое превышает размер ипотечной выдачи.

Позднее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что высокая ключевая ставка Банка России является главным и единственным средством борьбы с инфляцией. Он также поддержал позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, несмотря на критику в ее адрес.