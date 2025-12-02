Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:00

Глава ВТБ раскрыл единственный способ борьбы с инфляцией

Костин: высокая ключевая ставка ЦБ является главным средством борьбы с инфляцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Высокая ключевая ставка Банка России является главным и единственным средством борьбы с инфляцией, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин. Такое мнение он высказал на проходящем в столице инвестиционном форуме «Россия зовет!». Костин отметил, что из-за этого многие критикуют главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, однако он ее поддерживает.

Инфляция — это большое зло. Но ставка в нынешней ситуации — одно из средств с ней (инфляцией. — NEWS.ru) борьбы, и, наверное, главное. К сожалению, пожалуй, единственное на сегодня, — подчеркнул он.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов представил пьесу, которая затрагивает проблему курсообразования рубля. Произведение получило название «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь».

В ней он отметил, что в России необходимо ввести «плавающий валютный коридор» в качестве альтернативы курсу рубля, и высказал мнение о неактуальности нынешней модели в современных экономических реалиях. Валютный коридор, отметил он, — это инструмент курсовой политики, при котором ЦБ устанавливает официальные границы (верхнюю и нижнюю) для колебаний обменного курса нацвалюты. Ключевая задача регулятора — не допустить выхода рыночного курса за объявленные пределы.

ВТБ
Андрей Костин
Центробанк
Эльвира Набиуллина
