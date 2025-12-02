В России предложили альтернативу плавающему курсу рубля Первый зампред ВТБ Пьянов: в России необходимо ввести плавающий валютный коридор

В России необходимо ввести «плавающий валютный коридор» в качестве альтернативы курсу рубля, заявил РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он написал пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», где высказал мнение о неактуальности нынешней модели в современных экономических реалиях.

Ставим вопрос — по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях? — сказал Пьянов.

Валютный коридор — это инструмент курсовой политики, при котором центральный банк устанавливает официальные границы (верхнюю и нижнюю) для колебаний обменного курса национальной валюты.

Ключевая задача регулятора — не допустить выхода рыночного курса за объявленные пределы. Для этого центральный банк проводит валютные интервенции, покупая или продавая иностранную валюту на рынке, тем самым стабилизируя курс в заданном диапазоне.

Глава комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ Александр Гриф между тем заявил, что российский рубль в декабре продолжит постепенно слабеть относительно основных валют. По словам эксперта, в начале 2025 года дорогие энергоресурсы и высокое сальдо торгового баланса поддерживали рубль, однако к зиме ситуация изменилась.