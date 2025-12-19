Доллар взлетел вверх на фоне прямой линии Путина

Расчетный курс доллара, определяющий ориентир для внебиржевого рынка, превысил 81 рубль 19 декабря, следует из данных торгов. К 10:34 мск американская валюта подорожала на 1,14 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 81,01 рубля. Это максимальный показатель с 19 ноября.

Официальный курс на 19 декабря ранее был установлен на уровне 80,03 рубля за доллар. Произошло это на фоне большой пресс-конференции и прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным, которые проходят 19 декабря в Москве.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что к концу 2025 года прогнозируется рост курса доллара США до уровня 105 рублей за единицу. Минимальный порог, по его мнению, будет установлен на отметке не менее чем в 92 рубля.

До этого аналитик агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко заявил, что укрепление китайской валюты выгодно для России. Он объяснил, что сегодня юань, наряду с долларом и евро, стал одной из ключевых иностранных валют, в которых Россия осуществляет международные расчеты.