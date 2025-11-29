Стало известно, что будет с рублем в декабре

Стало известно, что будет с рублем в декабре Финэксперт Гриф: рубль продолжит постепенно слабеть относительно основных валют

Российский рубль в декабре продолжит постепенно слабеть относительно основных валют, заявил в беседе с Lenta.ru председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ Александр Гриф. По словам эксперта, в начале 2025 года дорогие энергоресурсы и высокое сальдо торгового баланса поддерживали рубль, однако к зиме ситуация изменилась.

Цены на нефть заметно просели. Это сокращает приток валютной выручки в страну. Тем не менее профицит внешней торговли у России сохраняется, хотя и снизился почти вдвое год к году. Этот запас экспортной валюты, а также рекордно высокие международные резервы — около $700 млрд (54,6 трлн рублей. — NEWS.ru) — продолжают выступать «подушкой безопасности» для рубля, — пояснил собеседник.

Гриф также напомнил, что после пиковых 21% ключевая ставка к декабрю опустилась до 16,5%. По его словам, высокая ставка поддерживала рубль, привлекая капитал, а ее снижение делает рублевые активы менее выгодными и усиливает интерес к иностранной валюте. В своем прогнозе собеседник упомянул санкционное давление и геополитические новости.

Если же произойдет неожиданное ухудшение отношений с Западом, рубль может ослабеть сильнее прогнозного диапазона, — добавил Гриф.

Ранее сообщалось, что россияне переключились на наличные из-за ограничений доступа к онлайн-сервисам, усиления контроля за подозрительными операциями и желания иметь под рукой физические деньги. По прогнозу управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Грошунина, увеличение спроса на наличность негативно отразится на банковском секторе.