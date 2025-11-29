День матери
29 ноября 2025 в 15:44

Названы причины перехода россиян на наличные

РИА Новости: россияне перешли на наличные из-за усиления контроля за операциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне переключились на наличные из-за ограничений доступа к онлайн-сервисам, усиления контроля за подозрительными операциями и желания иметь под рукой физические деньги, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. По данным агентства, сумма наличных в обращении на 1 октября выросла до 18,6 трлн рублей, что на 3,1% больше, чем годом ранее.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Грошунин заявил, что сложившаяся тенденция подтверждает изменение финансового поведения россиян. По его оценке, увеличение спроса на наличность негативно отразится на банковском секторе.

С одной стороны, наблюдается прямой отток относительно дешевых и стабильных средств населения, что создает заметное давление на ликвидность и в конечном счете ведет к некоторому удорожанию ресурсной базы для кредитных организаций, — сообщил он.

Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева тоже подтвердила изменение поведения российских граждан. Платежные сервисы развиваются, но часть людей по-прежнему хочет держать деньги под рукой, особенно когда участились случаи ограничений сервисов, добавила она.

Ольга Беленькая из ФГ «Финам» указала на то, что спрос на наличные мог вырасти и из-за усиленного банковского контроля за подозрительными операциями. По ее мнению, в 2026 году тенденция сохранится: этому будут способствовать повышение НДС и снижение порога выручки предприятий на УСН для уплаты НДС.

Ранее сообщалось, что объем наличных денежных средств в обращении на территории России увеличился на 659 млрд рублей в 2025 году. Это практически в пять раз превысило аналогичные показатели 2024 года.

наличные
деньги
банки
россияне
