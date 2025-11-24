Объем наличных денег в РФ почти в пять раз превысил прошлогодний показатель

Объем наличных денежных средств в обращении на территории России увеличился на 659 млрд рублей в 2025 году, рассказали «Известиям» в Центробанке. Подчеркивается, что это практически в пять раз превысило аналогичные показатели прошлого года.

Наиболее существенный рост объема наличности ранее был только в 2022 году, отметили в ведомстве. В тот период повышенный потребительский спрос на банкноты был обусловлен экономической нестабильностью в стране из-за пандемии.

Недавно Банк России обнародовал девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах. Среди них изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах, снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.

До этого президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что россияне могут массово перейти на использование криптовалюты или наличных средств вместо проведения безналичных операций. Таким образом он прокомментировал новые правила осуществления денежных переводов. Речь идет о введении лимита на транзакции без открытия счета.