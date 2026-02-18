Глава ВТБ призвал как можно скорее «обелить» расчеты в криптовалютах

В России необходимо как можно быстрее легализовать расчеты в криптовалютах, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе форума «Кибербезопасность в финансах». По его словам, которые передает «Интерфакс», этот инструмент упростит трансграничные расчеты.

Нужно как можно быстрее обелять расчеты в этой валюте. У нас очень большое количество клиентов, даже крупных экспортеров, просят: дайте нам белый способ расчетов в криптовалюте. Нам нужно создавать биржи, все равно от криптовалют не уйти, их нужно вводить в оборот как можно быстрее, — подчеркнул он.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что Центробанк планирует провести в 2026 году исследование о целесообразности выпуска российского стейблкоина — криптовалюты, стоимость которой привязана к той или иной фиатной валюте или физическому активу. По его словам, регулятор традиционно выступал против этого инструмента, но готов повторно оценить риски и перспективы его внедрения.

В декабре 2025 года в Банке России заявили, что подготовили концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Согласно решению ЦБ, цифровые валюты и стейблкоиныпризнаются валютными ценностями, но ими по-прежнему нельзя расплачиваться внутри страны.