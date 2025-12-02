Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Кремле оценили потребность России в Европе

Орешкин: Европе Россия нужна больше, чем России Европа

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Европе Россия нужна больше, чем России Европа, заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, Москве удается активно развивать экономические связи в обход Брюсселя, в то время как он испытывает в этом острую необходимость.

Европе Россия нужна гораздо больше, чем России нужна Европа, — сказал Орешкин.

По его словам, Россия успешно выстраивает естественные партнерства с другими странами, такими как Индия и Китай, наращивая торговлю и укрепляя экономику. Орешкин также добавил, что страна улучшает свой технологический суверенитет и формирует новые союзы, в то время как проблемы, по его оценке, накопились именно в Европе.

Ранее Орешкин сообщил, что Россию не волнуют решения ЕС по газовым вопросам, так как она ориентируется на другие рынки. Представитель администрации президента отметил, что ключевыми двигателями мирового экономического роста сейчас становятся страны Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

