В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС Орешкин заявил, что Россию не волнуют решения о запрете ее газа в ЕС

Россия не смотрит на решения ЕС по газовым вопросам, так как ориентируется на другие рынки, заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Ранее стало известно, что Евросоюз в новый пакет санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. Санкции подразумевают поэтапный отказ от поставок СПГ. Краткосрочные контракты позволяют уложиться в срок равный шести месяцам. Отказ от долгосрочных соглашений начнется с 1 января 2027 года.

Энергетик Игорь Юшков между тем заявил, что Казахстан не сможет заменить Россию и стать крупным поставщиком газа в ЕС. Эксперт отметил, что сейчас республика, наоборот, сокращает объем экспорта газа европейским странам из-за роста потребления внутри страны.