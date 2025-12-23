Новый год-2026
23 декабря 2025 в 10:31

Ученые рассказали, ожидаются ли на Солнце сильные вспышки

РАН: 23 декабря возможен слабый рост вспышечной активности на Солнце

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Во вторник, 23 декабря, возможен слабый рост вспышечной активности на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале. Это связано с увеличением площади пятен на поверхности звезды. Ученые отметили, что ситуация не окажет сильного влияния на космическую погоду.

В течение прошедших суток наблюдался постепенный рост площади солнечных пятен, что может привести сегодня к некоторому росту вспышечной активности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что магнитные бури уровня G2 возможны на Земле с 22 по 24 декабря. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что на планету повлияла крупная корональная дыра на Солнце. В целом геомагнитная обстановка оценивается как умеренная.

В начале декабря на Земле зафиксировали умеренную магнитную бурю. Она была вызвана второй волной выброса плазмы с Солнца, который произошел 7–8 декабря. В высоких широтах наблюдалось яркое полярное сияние. Край полярного овала находился над северо-западными регионами России, но основная часть ушла в сторону Скандинавии.

