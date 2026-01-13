В европейской стране задумались о легализации древнейшей профессии В Румынии предложили легализовать и регулировать проституцию на госуровне

Члены правящей коалиции Румынии предложили легализовать проституцию на территории страны, сообщает издание Telex. Законопроект был внесен на рассмотрение парламента депутатом Ионом Иордаке.

Авторы инициативы отметили, что данная деятельность в Румынии уже давно существует, но находится в теневом секторе. Он подчеркнул, что легализация позволит установить санитарный контроль и обеспечить правовую защиту для вовлеченных лиц.

Политик заявил, что его цель заключается в эффективном регулировании, лицензировании и контроле над этой сферой. По его мнению, такой подход является более честной альтернативой сложившемуся лицемерию, когда проблема игнорируется.

Иордаке считает, что борьба с торговлей людьми и защита здоровья граждан должны стать приоритетами государства. Он добавил, что в рамках регулирования необходимо ввести обязательные медосмотры и ужесточить наказание за современное рабство.

Ранее член ОП Дмитрий Чукреев сообщил, что в Екатеринбурге задержали проститутку по имени Родион нетрадиционной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, уроженец Тюмени переодевался в женщину и оказывал интим-услуги мужчинам.