В европейской стране задумались о легализации древнейшей профессии

Члены правящей коалиции Румынии предложили легализовать проституцию на территории страны, сообщает издание Telex. Законопроект был внесен на рассмотрение парламента депутатом Ионом Иордаке.
Авторы инициативы отметили, что данная деятельность в Румынии уже давно существует, но находится в теневом секторе. Он подчеркнул, что легализация позволит установить санитарный контроль и обеспечить правовую защиту для вовлеченных лиц.
Политик заявил, что его цель заключается в эффективном регулировании, лицензировании и контроле над этой сферой. По его мнению, такой подход является более честной альтернативой сложившемуся лицемерию, когда проблема игнорируется.
Иордаке считает, что борьба с торговлей людьми и защита здоровья граждан должны стать приоритетами государства. Он добавил, что в рамках регулирования необходимо ввести обязательные медосмотры и ужесточить наказание за современное рабство.
