13 января 2026 в 18:34

В европейской стране задумались о легализации древнейшей профессии

В Румынии предложили легализовать и регулировать проституцию на госуровне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Члены правящей коалиции Румынии предложили легализовать проституцию на территории страны, сообщает издание Telex. Законопроект был внесен на рассмотрение парламента депутатом Ионом Иордаке.

Авторы инициативы отметили, что данная деятельность в Румынии уже давно существует, но находится в теневом секторе. Он подчеркнул, что легализация позволит установить санитарный контроль и обеспечить правовую защиту для вовлеченных лиц.

Политик заявил, что его цель заключается в эффективном регулировании, лицензировании и контроле над этой сферой. По его мнению, такой подход является более честной альтернативой сложившемуся лицемерию, когда проблема игнорируется.

Иордаке считает, что борьба с торговлей людьми и защита здоровья граждан должны стать приоритетами государства. Он добавил, что в рамках регулирования необходимо ввести обязательные медосмотры и ужесточить наказание за современное рабство.

Ранее член ОП Дмитрий Чукреев сообщил, что в Екатеринбурге задержали проститутку по имени Родион нетрадиционной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, уроженец Тюмени переодевался в женщину и оказывал интим-услуги мужчинам.

