В Румынии раскрыли, когда запрет для детей на соцсети охватит почти весь ЕС

Румынский политик Кострей: в ЕС ограничат доступ детей к соцсетям в течение года

Доступ детей к соцсетям во многих странах ЕС могут ограничить в течение года, заявил телеканалу Digi24 советник румынского президента Сорин Кострей. Он считает, что эту сферу нужно регулировать, так как социальные сети могут вызывать зависимость.

Я думаю, что через полгода-год почти во всех странах Европы — в большинстве из них — будет принят такой закон [об ограничении доступа детей к соцсетям], — сказал Кострей.

Ранее стало известно, что в Великобритании рассматривают возможность введения запрета на доступ к социальным сетям и чат-ботам для лиц младше 16 лет. Ограничения могут вступить в силу уже летом 2026 года. Правительство премьер-министра Кира Стармера намерено закрыть юридические лазейки в Законе о безопасности в интернете, используя так называемые «полномочия Генриха VIII», позволяющие менять законы без полноценного парламентского рассмотрения.

До этого власти Австралии ввели запрет на доступ детей младше 16 лет к большинству популярных социальных сетей. Новые правила вступили в силу 10 декабря 2025 года.

Евросоюз
Румыния
соцсети
ограничения
дети
В Румынии раскрыли, когда запрет для детей на соцсети охватит почти весь ЕС
