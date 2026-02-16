Британские власти могут «закрыть» соцсети для детей Times: соцсети для британских детей до 16 лет могут запретить уже в 2026 году

В Великобритании рассматривают возможность введения запрета на доступ к социальным сетям и чат-ботам для лиц младше 16 лет. Ограничения могут вступить в силу уже летом 2026 года после завершения консультаций, пишет Times.

Правительство премьер-министра Кира Стармера намерено закрыть юридические лазейки в Законе о безопасности в интернете, используя так называемые «полномочия Генриха VIII», позволяющие менять законы без полноценного парламентского рассмотрения. Также планируется ограничить время, которое дети проводят в приложениях с бесконечной прокруткой.

Мы действуем, чтобы защитить благополучие детей и помочь родителям ориентироваться на «минном поле» социальных сетей, — говорится в приведенных выдержках речи, с которой Стармер должен выступить в понедельник.

Поводом для ускоренной работы стали инциденты с чат-ботом Grok компании Илона Маска, который генерировал откровенные изображения публичных лиц, включая принцессу Уэльскую. Британские регуляторы уже инициировали расследования в отношении X и xAI.

Ранее чат-бот Grok временно заблокировали в Малайзии. Данное решение связано с опасениями распространения порнографических материалов, созданных искусственным интеллектом. Местная комиссия сочла, что ответы компании X на запросы о защитных мерах были неудовлетворительными, а предложенные механизмы модерации игнорируют риски, присущие работе ИИ-инструмента.