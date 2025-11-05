Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 19:12

В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями

Guardian: с 10 декабря в Австралии запретят детям до 16 лет доступ к соцсетям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Австралии ввели запрет на доступ детей младше 16 лет к большинству популярных социальных сетей, передает The Guardian. Новые правила вступят в силу 10 декабря.

Доступ к таким платформам, как Facebook (деятельность в РФ запрещена), Snapchat, Instagram (деятельность в РФ запрещена), X (бывший Twitter), YouTube и TikTok, будет ограничен для несовершеннолетних. Компании, чьи платформы запретили, не согласились с решением австралийского правительства.

Сегодня в перечень заблокированных веб-ресурсов включены форум Reddit и стриминговая платформа Kick. Государственные органы изучают возможность ограничения доступа к игровой платформе Roblox и генератору видеороликов с искусственным интеллектом Sora от компании OpenAI. По утверждению властей, данные меры направлены на обеспечение психического и физического благополучия детей.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ограничить доступ детей до 16 лет к социальным сетям для борьбы с кибербуллингом и интернет-зависимостью. Изначально запрет планировали ввести для детей до 14 лет, но опыт других стран показал, что ограничения до 16–18 лет более эффективны. Волынец также отметила, что рассматривается создание специализированных детских социальных сетей с усиленным контролем за контентом, так как существующие платформы не всегда безопасны.

Австралия
соцсети
несовершеннолетние
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 1 млн рублей: кому положена максимальная выплата по беременности и родам
Сальдо отреагировал на визит Джоли в Херсон
Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.