В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями Guardian: с 10 декабря в Австралии запретят детям до 16 лет доступ к соцсетям

Власти Австралии ввели запрет на доступ детей младше 16 лет к большинству популярных социальных сетей, передает The Guardian. Новые правила вступят в силу 10 декабря.

Доступ к таким платформам, как Facebook (деятельность в РФ запрещена), Snapchat, Instagram (деятельность в РФ запрещена), X (бывший Twitter), YouTube и TikTok, будет ограничен для несовершеннолетних. Компании, чьи платформы запретили, не согласились с решением австралийского правительства.

Сегодня в перечень заблокированных веб-ресурсов включены форум Reddit и стриминговая платформа Kick. Государственные органы изучают возможность ограничения доступа к игровой платформе Roblox и генератору видеороликов с искусственным интеллектом Sora от компании OpenAI. По утверждению властей, данные меры направлены на обеспечение психического и физического благополучия детей.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ограничить доступ детей до 16 лет к социальным сетям для борьбы с кибербуллингом и интернет-зависимостью. Изначально запрет планировали ввести для детей до 14 лет, но опыт других стран показал, что ограничения до 16–18 лет более эффективны. Волынец также отметила, что рассматривается создание специализированных детских социальных сетей с усиленным контролем за контентом, так как существующие платформы не всегда безопасны.