Адвокат ответил, могут ли Нагиева признать иноагентом

Актера и телеведущего Дмитрия Нагиева не признают иностранным агентом из-за его слов о военных фильмах, выразил мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что высказывание артиста не было связано с критикой СВО. По его словам, одним из критериев для признания иноагентом является наличие иностранного финансирования.

Конечно, нет оснований признавать Нагиева иноагентом. В законе четко сказано, что речь должна идти о финансировании из-за рубежа и так далее. В случае с Нагиевым, думаю, ничего ему не будет, потому что это слишком общее высказывание. Он не критикует СВО. Он в целом говорит о фильмах про войну. Мало ли, может, он имел в виду татаро-монгольское нашествие. Может, и про войну 1812 года он говорил. Поэтому слухи о признании его иноагентом обсуждать преждевременно, — пояснил Бенхин.

Ранее депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать Нагиева иноагентом. Поводом послужила его речь на премьере фильма «Елки-12». По словам актера, успех картины во многом объясняется тем, что сегодня выходит слишком много военных фильмов.