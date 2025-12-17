Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:34

Адвокат ответил, могут ли Нагиева признать иноагентом

Адвокат Бенхин: Нагиева не признают иноагентом из-за слов о военных фильмах

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актера и телеведущего Дмитрия Нагиева не признают иностранным агентом из-за его слов о военных фильмах, выразил мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что высказывание артиста не было связано с критикой СВО. По его словам, одним из критериев для признания иноагентом является наличие иностранного финансирования.

Конечно, нет оснований признавать Нагиева иноагентом. В законе четко сказано, что речь должна идти о финансировании из-за рубежа и так далее. В случае с Нагиевым, думаю, ничего ему не будет, потому что это слишком общее высказывание. Он не критикует СВО. Он в целом говорит о фильмах про войну. Мало ли, может, он имел в виду татаро-монгольское нашествие. Может, и про войну 1812 года он говорил. Поэтому слухи о признании его иноагентом обсуждать преждевременно, — пояснил Бенхин.

Ранее депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать Нагиева иноагентом. Поводом послужила его речь на премьере фильма «Елки-12». По словам актера, успех картины во многом объясняется тем, что сегодня выходит слишком много военных фильмов.

Дмитрий Нагиев
актеры
иноагенты
адвокаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Врач объяснила, как сделать целлюлит менее заметным
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.