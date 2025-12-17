Путин почтил минутой молчания память погибших в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ почтил память погибших в специальной военной операции минутой молчания. Он подчеркнул, что государство сделает все для поддержки их семей, передает пресс-служба Кремля.

Наш с вами долг — всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все, все необходимое. Прошу почтить память погибших за Родину минутой молчания, — отметил Путин.

Ранее глава государства отмечал, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции на Украине. По его словам, российская армия удерживает инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Президент подчеркнул, что за минувший год российской армии удалось освободить больше 300 населенных пунктов. В том числе, обратил внимание он, под контроль ВС РФ перешли крупные города, которые Киев превратил в укрепленные узлы с фортификационными укреплениями.

Кроме того Путин отметил, что за спиной украинских властей стоит потенциал стран-участниц НАТО. По его словам, Альянс беспрерывно оказывает Киеву военную помощь.